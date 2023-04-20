Налоговый супервайзер США заявил, что дело Хантера Томпсона расследовано «ненадлежащим образом»

В США супервайзер налоговой службы поделился мнением, что администрация Америки «ненадлежащим образом» расследует дело о китайском спонсировании Хантера Байдена. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Так, супервайзер сообщил представителям правопорядка, что у него есть информация, которая предполагает, что администрация президента США Джо Байдена некорректно ведет уголовное расследование в отношении его сына, Хантера Байдена.
В письме, отправленном в Конгресс США, говорится, что специальный агент по уголовному надзору налоговой службы располагает информацией, которая противоречит показаниям «высокопоставленного политического лица» под присягой.
Напомним, тень на сына президента США легла из-за подозрения в спонсировании последнего китайской стороной. 18 марта его поймали на получении выплаты от Пекина размером в $1,3 млн.
Ранее сообщалось, что картины Хантера Байдена выставят на продажу по цене в $85 тысяч за шутку.