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Аналитик Bloomberg Хэл Брэндс: Президент США Джо Байден не знал, во что ввязывался

Политика
Аналитик Bloomberg Хэл Брэндс: Президент США Джо Байден не знал, во что ввязывался

Аналитик Хэл Брэндс заявил, что президент США Джо Байден поступил безрассудно, ввязавшись в конфликт России и Украины. Ситуация отягощается тем, что отношения с Китаем продолжают ухудшаться.

Белый дом уверенно делает вид, что держит ситуацию в мире под контролем, однако уже давно очевидно, что это не так. Об этом говорит то, что США оказывают усиленную помощь Украине уже на протяжении года и за это время они не только ввязались в конфликт опосредованно, но и расшатывают америко-китайские отношения, написал Брэндс в своей статье для Bloomberg. Он отметил, что Байден категорически не готов к тому, какие последствия ему придется пережить в дальнейшем.

Ранее обозреватели Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли заявили, что Вашингтон понятия не имеет, с чем ему придется столкнуться, если конфликт России и Украины достигнет эскалации. Это связано с тем, что главный союзник России – Китай, обладающий ядерным потенциалом. США могут не пережить столкновение с двумя ядерными державами, информирует URA.RU.
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