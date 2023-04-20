Аналитик Bloomberg Хэл Брэндс: Президент США Джо Байден не знал, во что ввязывался

Белый дом уверенно делает вид, что держит ситуацию в мире под контролем, однако уже давно очевидно, что это не так. Об этом говорит то, что США оказывают усиленную помощь Украине уже на протяжении года и за это время они не только ввязались в конфликт опосредованно, но и расшатывают америко-китайские отношения, написал Брэндс в своей статье для Bloomberg. Он отметил, что Байден категорически не готов к тому, какие последствия ему придется пережить в дальнейшем.