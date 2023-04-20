Врач Андрей Поздняков рассказал назвал группы людей, кому важно вакцинироваться от кори

Известный медик Андрей Поздняков рассказал о необходимости вакцинации от кори. Эксперт отметил, что угроза начала эпидемии в России отсутствует.
Поздняков сообщил, что те, кто был вакцинирован в детстве (даже не полностью), после новой вакцинации сможет поднять уровень антител к болезни за довольно быстрое время – по его словам, через «3-4 недели будет нормальный защитный титр».
Специалист подчеркнул, что организм тех, кто ни разу не вакцинировался, будет вырабатывать необходимое количество антител до двух месяцев. Он также сообщил, что болезнь продолжит распространяться до тех пор, пока все, у кого отсутствуют антитела, не поставят прививку, поскольку инфекция является «слишком заразной, – пишет «РИА Новости».
Ранее INFOX рассказал, что некоторые симптомы кори схожи с проявлениями гриппа. Из-за этого на определенном этапе можно спутать болезни.