Врач Андрей Поздняков рассказал назвал группы людей, кому важно вакцинироваться от кори

Специалист подчеркнул, что организм тех, кто ни разу не вакцинировался, будет вырабатывать необходимое количество антител до двух месяцев. Он также сообщил, что болезнь продолжит распространяться до тех пор, пока все, у кого отсутствуют антитела, не поставят прививку, поскольку инфекция является «слишком заразной, – пишет «РИА Новости».