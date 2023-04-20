Канцлер Германии Олаф Шольц снова отказал Украине в истребителях

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине сейчас не нужны новые типы оружия, даже несмотря на многочисленные просьбы Киева и ситуацию в зоне боевых действий.
Поставки Украине боеприпасов и танков являются для Германии и Евросоюза приоритетными. На данный момент ЕС не видит необходимости отправлять Киеву что-то больше, например, новые виды вооружений, так как это сейчас априори будет невыгодно на поле боя, приводит слова Шольца издание DPA.
В частности, такое категоричное расставление приоритетов касается истребителей, которые уже давно требует Киев.
Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль рассказал, когда Украина сможет получить современные истребители F-16. По словам Каль, Вашингтон сможет передать эти машины не ранее, чем через полтора года, так как их транспортировка является крайне проблематичной, сообщает URA.RU.