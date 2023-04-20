Канцлер Германии Олаф Шольц снова отказал Украине в истребителях

Поставки Украине боеприпасов и танков являются для Германии и Евросоюза приоритетными. На данный момент ЕС не видит необходимости отправлять Киеву что-то больше, например, новые виды вооружений, так как это сейчас априори будет невыгодно на поле боя, приводит слова Шольца издание DPA.