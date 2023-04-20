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На Дальнем Востоке создается новый элитный батальон «Камчатка»

Армия
На Дальнем Востоке создается новый элитный батальон «Камчатка»

В ДФО создается новый, элитный батальон под названием «Камчатка». Об этом рассказала «Комсомольская Правда – Дальний Восток».

Сообщается, что подготовка бойцов будет проходить на полуострове с инструкторами, способными передать новобранцам опыт службы на передовой во время специальной военной операции.

Губернатор региона Владимир Солодов поделился информацией, что название для батальона выбрано не случайно, ведь само слово «Камчатка», по его мнению, означает «стойкость, профессионализм и мужество».

Ранее, представители Белоруссии заявили, что создадут новый батальон спецназа на основе боевого опыта сил СВО на Украине.
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