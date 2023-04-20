Эксперт Валерий Кистанов спрогнозировал стабильное сотрудничество Японии и России в энергетическом секторе

Токио поддерживает политику коллективного Запада и поэтому сокращает сотрудничество с Россией во всех сферах, где это возможно. На данный момент энергетическое направление является приоритетным в вопросе взаимодействия Японии и России, поэтому при всем давлении Запада Токио навряд ли откажется от российского природного газа, информирует сайт Argumenti.ru.