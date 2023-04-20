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Эксперт Валерий Кистанов спрогнозировал стабильное сотрудничество Японии и России в энергетическом секторе

Экономика
Эксперт Валерий Кистанов спрогнозировал стабильное сотрудничество Японии и России в энергетическом секторе

Политолог Валерий Кистанов прокомментировал намерения Японии сотрудничать с Россией в энергетическом вопросе.

Токио поддерживает политику коллективного Запада и поэтому сокращает сотрудничество с Россией во всех сферах, где это возможно. На данный момент энергетическое направление является приоритетным в вопросе взаимодействия Японии и России, поэтому при всем давлении Запада Токио навряд ли откажется от российского природного газа, информирует сайт Argumenti.ru.

Ранее сообщалось, что Япония продолжает увеличивать поставки российских фруктов на территорию своей страны. Так, за 2022 год экспорт фруктов из России возрос на 646%. Также увеличение коснулось мяса и зерна.
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