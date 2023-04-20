Следователи в Еврейской АО устанавливают обстоятельства смертельного наезда поезда на двух человек

Предварительно известно, что мужчина и женщина получили травмы, несовместимые с жизнью, на железнодорожном переезде станции Ин. Сообщается, что они пренебрегли правилами безопасности на ж/д путях. Машинист поезда, осуществивший резкое торможение с применением предупредительных сигналов, не смог избежать наезда – потерпевшие скончались на месте.