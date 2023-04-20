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Следователи в Еврейской АО устанавливают обстоятельства смертельного наезда поезда на двух человек

Происшествия
Следователи в Еврейской АО устанавливают обстоятельства смертельного наезда поезда на двух человек

Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России сообщило, что следователи на данный момент устанавливают обстоятельства гибели двух человек на железной дороге. Инцидент произошел в Еврейской автономной области.

Предварительно известно, что мужчина и женщина получили травмы, несовместимые с жизнью, на железнодорожном переезде станции Ин. Сообщается, что они пренебрегли правилами безопасности на ж/д путях. Машинист поезда, осуществивший резкое торможение с применением предупредительных сигналов, не смог избежать наезда – потерпевшие скончались на месте.

Следователи в ходе проверки дадут правовую оценку действиям бригады поезда и лицам, ответственным за обеспечение безопасности на железной дороге. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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