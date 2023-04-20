Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель совершит визит в США для встречи с Байденом

Лидеры двух стран планируют провести саммит и совместную пресс-конференцию 26 апреля, а на следующий день Ель выступит с речью в Конгрессе США. Поездка ознаменует первый государственный визит южнокорейского лидера в Соединенные Штаты с 2011 года и 70-ю годовщину альянса двух стран.