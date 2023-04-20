Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель совершит визит в США для встречи с Байденом

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель посетит Соединенные Штаты с 24 по 30 апреля для встречи с президентом Джо Байденом. Об этом сообщает издание Reuters.
Лидеры двух стран планируют провести саммит и совместную пресс-конференцию 26 апреля, а на следующий день Ель выступит с речью в Конгрессе США. Поездка ознаменует первый государственный визит южнокорейского лидера в Соединенные Штаты с 2011 года и 70-ю годовщину альянса двух стран.
Ранее СМИ сообщили, что Южная Корея готова начать поставки оружия на Украину если мирное население подвергнется давлению. С таким заявлением выступил Ель накануне визита в США. В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что подобные решения крайне негативно скажутся на дальнейших отношениях Москвы и третьих стран, спонсирующих Украину.