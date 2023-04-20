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Мосгордума предложила заменить служебные Toyota Camry на Москвич

Политика
Мосгордума предложила заменить служебные Toyota Camry на Москвич

Мосгородума поддержала внесенный ранее депутатом от партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным проект, по обращению к мэру столицы Сергею Собянину, по вопросу замены служебного автопарка. Депутаты откажутся от Toyota Camry в пользу отечественного «Москвича».

Основной целью данной ноты является поддержка российского производителя на рынке. Ненужные «японцы» Митрохин предлагает распродать на аукционах, дабы «хоть чуть-чуть улучшить положение российских автомобилистов».

По итогу голосования в Мосгордуме, проект обращения к мэру Москвы Сергею Собянину поддержали 34 депутата, воздержались пятеро, против никто не высказался.

Ранее сообщалось, что партия автомобилей «Москвич» уже доставлена в автопарки «Яндекса» и готова начать работу в ближайшее время.
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