Мосгордума предложила заменить служебные Toyota Camry на Москвич

Мосгородума поддержала внесенный ранее депутатом от партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным проект, по обращению к мэру столицы Сергею Собянину, по вопросу замены служебного автопарка. Депутаты откажутся от Toyota Camry в пользу отечественного «Москвича».