Самый полезный овощ: Эксперты назвали неожиданные свойства капусты

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о свойствах белокочанной капусты. Он назвал ее лидером по совокупности качеств и пользы для организма.
Капуста может помочь похудеть, снижает риск развития заболеваний желудка и кишечника, предотвращает рак и служит профилактикой воспалений. Содержание аскорбиновой кислоты и сернистых соединений позволяет назвать ее одним из самых полезных овощей. Также она служит отличным помощником при похудении, так как содержит крайне мало калорий, информирует «Утро.ру».
Ранее сообщалось, что диетолог Синтия аль-Хадж рассказала о пользе грейпфрута. По словам диетолога, это один из самых низкокалорийных фруктов, который может помочь похудеть за месяц. К тому же он содержит очень много витамина С, который благотворно влияет на иммунитет, сон и кровообращение.