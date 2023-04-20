Самый полезный овощ: Эксперты назвали неожиданные свойства капусты

Ранее сообщалось, что диетолог Синтия аль-Хадж рассказала о пользе грейпфрута. По словам диетолога, это один из самых низкокалорийных фруктов, который может помочь похудеть за месяц. К тому же он содержит очень много витамина С, который благотворно влияет на иммунитет, сон и кровообращение.