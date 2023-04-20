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Подросток из Тувы убил мужчину за отказ купить ему спиртное

Происшествия
Подросток из Тувы убил мужчину за отказ купить ему спиртное

Следственное управление СКР по Республике Тува сообщило о предъявлении обвинения в совершении убийства жителю города Чадан. Он является несовершеннолетним.

Правоохранительные органы 12 апреля получили сообщение об обнаружении тела молодого человека с признаками насильственной смерти. Следователи установили, что причастным к совершению преступления является 15-летний местный житель.

Следствие полагает, что подросток нанес удар ножом в грудь молодого человека за отказ от приобретения несовершеннолетнему алкоголя. Из-за полученных ранений потерпевший скончался на месте. На данный момент обвиняемый находится под домашним арестом.

Ранее «Ридус» сообщил, что в одной из школ Санкт-Петербурга подросток открыл стрельбу из пневматики. Пострадавшие отделались легкими непроникающими ранениями.
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