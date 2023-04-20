Эксперты назвали «самые курящие» регионы России

Статистика показывает, что мужчины, не собирающиеся бросать эту вредную привычку, курят в среднем по 17 сигарет в день. Женщины же поменьше - только 14 штук. Те, кто «бросает», что мужчины, что женщины, «дымят» одинаковое количество раз – по 12 в сутки.