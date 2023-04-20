Эксперты назвали «самые курящие» регионы России

Согласно исследованию, проведенному в России и опубликованному на сайте РБК, «самым курящим» регионом стала Магаданская область. Там в среднем, на тысячу жителей, уходит 132,7 пачек сигарет в год.
На втором месте оказался Камчатский край с показателем 118,9 пачек на год. Тройку «лидеров» замыкает Нижегородская область, практически с аналогичным результатом.
Статистика показывает, что мужчины, не собирающиеся бросать эту вредную привычку, курят в среднем по 17 сигарет в день. Женщины же поменьше - только 14 штук. Те, кто «бросает», что мужчины, что женщины, «дымят» одинаковое количество раз – по 12 в сутки.
Ранее депутаты из Санкт-Петербурга предложили запретить продажу такой продукции родившимся после 1 января 2011 года.