Продюсер «Поля чудес» Павел Рудченко рассказал о поисках нового ведущего

Рудченко предполагает, что на замену бессменному ведущему мог бы подойти кто-то из резидентов Comedy Club, так как в последнее время большинство представителей этого шоу покидают телеканал ТНТ ради других передач и векторов развития. Однако продюсер не уверен, что кто-то из этого проекта справился бы с ролью Якубовича, потому что для «Поля чудес» требуется более «солидный» персонаж, информируют «Дни.ру».