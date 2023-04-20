Продюсер «Поля чудес» Павел Рудченко рассказал о поисках нового ведущего

Продюсер программы «Поле чудес» Павел Рудченко предположил, кто мог бы заменить нынешнего ведущего Леонида Якубовича.
Рудченко предполагает, что на замену бессменному ведущему мог бы подойти кто-то из резидентов Comedy Club, так как в последнее время большинство представителей этого шоу покидают телеканал ТНТ ради других передач и векторов развития. Однако продюсер не уверен, что кто-то из этого проекта справился бы с ролью Якубовича, потому что для «Поля чудес» требуется более «солидный» персонаж, информируют «Дни.ру».
Ранее сообщалось, что Якубович опроверг обвинения в свой адрес. Многие зрители начали упрекать ведущего во владении несколькими домами и самолетами. В ответ на это Якубович заявил, что ничего такого у него нет, разве что один дом. А фотографии лайнеров появились после того, как артист посетил аэродром своего друга.