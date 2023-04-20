Глава МИД Китая Цинь Ган встретился с руководителем ШОС Чжан Мином

Член Государственного совета Китая и министр иностранных дел Цинь Ган встретился с Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином. Об этом сообщает издание People's Daily Online.
Ган сказал, что ШОС является важной платформой для стран региона, стремящихся обрести силу через единство. Он отметил важную роль организации в обеспечении региональной безопасности, стабильности и содействии общему развитию и процветанию. Дипломат добавил, что на прошлогоднем саммите в Самарканде председатель Китая Си Цзиньпин подвел итоги успешного опыта организации и достиг важного консенсуса с лидерами других государств-членов по расширению сотрудничества в различных областях, наметив курс на будущее развитие организации.
Кроме того, глава МИД КНР заявил, что Китай продолжит решительно поддерживать работу генерального секретаря и секретариата ШОС.
Ранее Саудовская Аравия подала заявку на вступление в ШОС. Государства, которые до недавнего времени являлись союзниками США в регионе, предпочитают разворачиваться на Восток.