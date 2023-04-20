Глава МИД Китая Цинь Ган встретился с руководителем ШОС Чжан Мином

Ган сказал, что ШОС является важной платформой для стран региона, стремящихся обрести силу через единство. Он отметил важную роль организации в обеспечении региональной безопасности, стабильности и содействии общему развитию и процветанию. Дипломат добавил, что на прошлогоднем саммите в Самарканде председатель Китая Си Цзиньпин подвел итоги успешного опыта организации и достиг важного консенсуса с лидерами других государств-членов по расширению сотрудничества в различных областях, наметив курс на будущее развитие организации.