Тренеру из Австралии предъявлено обвинение в домогательствах до ученика престижной школы

Преподаватель был отстранен от занятий сразу после того как директор школы узнала о происшествии. Мужчина работал в учебном заведении с 2018 года. Сообщается, что он женат и воспитывает дочь. На данный момент злоумышленник находится под следствием. Следующее слушание по его делу состоится 24 апреля, – пишет Daily Mail.