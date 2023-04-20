Тренеру из Австралии предъявлено обвинение в домогательствах до ученика престижной школы

Тренеру по плаванию в престижной частной школе выдвинуто обвинение в сексуальных домогательствах до несовершеннолетних. Он добивался сексуального контакта с учеником другой школы Восточного Брисбена (Австралия).
Преподаватель был отстранен от занятий сразу после того как директор школы узнала о происшествии. Мужчина работал в учебном заведении с 2018 года. Сообщается, что он женат и воспитывает дочь. На данный момент злоумышленник находится под следствием. Следующее слушание по его делу состоится 24 апреля, – пишет Daily Mail.
Ранее «ФедералПресс» сообщил о нападении педофила на девочку в Нижнем Новгороде. Злоумышленником является «печерский маньяк» – он был приговорен в 90-х годах к колонии за разбой, угрозу убийством и изнасилование девочек.