Психолог Юлия Синютина объяснила причину выбора девушками одних и тех же парней

Психолог Юлия Синютина рассказала, почему зачастую девушки выбирают себе партнеров с одинаковыми недостатками из раза в раз.
По мнению специалиста, главным типажом парней для девушек зачастую служит образ их отца, подпитанный качествами персонажей книг, фильмов и мультфильмов. Так как он составляется по определенным качествам, то эти предпочтения в сознательном возрасте меняются редко, поэтому и выбор партнера, как правило, остается одинаковым на долгие годы, информируют «Дни.ру».
Ранее сообщалось, что тренер по развитию эмоционального интеллекта Ольга Прохорова заявила о необходимости принятия себя и своей семьи. По словам эксперта, важно объективно смотреть на себя и своих родителей, принимать их и понимать, что они такие же обычные люди со своими достоинствами и недостатками.