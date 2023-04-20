Психолог Юлия Синютина объяснила причину выбора девушками одних и тех же парней

Ранее сообщалось, что тренер по развитию эмоционального интеллекта Ольга Прохорова заявила о необходимости принятия себя и своей семьи. По словам эксперта, важно объективно смотреть на себя и своих родителей, принимать их и понимать, что они такие же обычные люди со своими достоинствами и недостатками.