Главком ВМФ Николай Евменов: Техника Тихоокеанского флота готова выполнить любые задачи

Военный отметил, что говорить об окончательных результатах еще рано, так как активная фаза проверки пока не завершена. Эти учения стали неожиданностью не только для проверяемых, но и для штаба руководства. Главком ВМФ напомнил, что проверка, проводимая на Тихоокеанском флоте, состоит из трех этапов. На первом силы и войска были приведены в полную боевую готовность, на втором они вышли на учебные позиции, а на третьем предприняли практические действия сил и войск флота.