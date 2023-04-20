Главком ВМФ Николай Евменов: Техника Тихоокеанского флота готова выполнить любые задачи

Внезапная проверка военной техники Тихоокеанского флота показала ее надежность, а личный состав продемонстрировал высочайшее мастерство, заявил адмирал Николай Евменов. Об этом сообщает «ТАСС».
Военный отметил, что говорить об окончательных результатах еще рано, так как активная фаза проверки пока не завершена. Эти учения стали неожиданностью не только для проверяемых, но и для штаба руководства. Главком ВМФ напомнил, что проверка, проводимая на Тихоокеанском флоте, состоит из трех этапов. На первом силы и войска были приведены в полную боевую готовность, на втором они вышли на учебные позиции, а на третьем предприняли практические действия сил и войск флота.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о причинах проверки ТОФ. Он сообщил, что такие меры необходимы для поддержания боеспособности.