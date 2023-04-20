Президент Никарагуа обвинил США в управлении международным терроризмом для противостояния России

Президент Никарагуа Даниэль Ортега сообщил, что Россия проводит операцию на территории Украины с целью установления мира. По мнению политика, Москва находится в окружении «международного террористического оркестра» под руководством США.
Ортега подчеркнул, что страны-члены Североатлантического альянса пытаются окружить Россию военными базами. Он считает, что на данный момент в мире сложилась «жесткая, сложная и болезненная» ситуация. Тем не менее политик добавил, что смерть любого человека причиняет боль, – пишет «РИА Новости».
Ранее сайт РИАМО сообщил, что Соединенные Штаты Америки прекратили практиковать полеты беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря. Крайний раз запуск осуществлялся 21 марта.