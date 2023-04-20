Президент Никарагуа обвинил США в управлении международным терроризмом для противостояния России

Ортега подчеркнул, что страны-члены Североатлантического альянса пытаются окружить Россию военными базами. Он считает, что на данный момент в мире сложилась «жесткая, сложная и болезненная» ситуация. Тем не менее политик добавил, что смерть любого человека причиняет боль, – пишет «РИА Новости».