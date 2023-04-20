Сексолог Кульгавчук рассказал об уменьшении половых органов из-за воздержания

Долгий отказ от половых актов приводит к анатомическим изменениям и деформации половых органов. Об этом сообщил врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио SPUTNIK.
По мнению доктора, все мышцы и органы человека должны находиться в задуманной природой нагрузке, чтобы исправно исполнять свои функции.
«Это касается и половых органов», - особенно подчеркнул врач.
В случае воздержания, у мужчин могут атрофироваться структурные части, ответственные за эрекцию, это вызывает уменьшение в размере. У женщин же может истончаться слизистая оболочка органа, что вызовет неприятные или даже болезненные ощущения при половом акте.
Особое внимание данной проблеме врач порекомендовал уделить пожилым людям. Им, как населению с высокой группой риска необходима постоянная проверка работоспособности своего организма, чтобы в случае чего, вовремя обратиться к врачу.
ФАН информировал, что отсутствие сексуального влечения у мужчины повышает риск более ранней смерти.