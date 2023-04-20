Посол Анатолий Антонов прокомментировал одержимость США по вопросу ДСНВ

На фоне текущих политических событий отношения США и России заметно ухудшились, однако это не мешает Москве быть готовой к диалогу с Вашингтоном, в отличие от Белого дома, который не настроен на сотрудничество. США не хотят содействовать России в вопросе продолжения или налаживания отношений на политической арене, однако требуют восстановления участия Москвы в ДСНВ и активно давят на нее, приводит слова Антонова Newsweek.