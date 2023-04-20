Посол Анатолий Антонов прокомментировал одержимость США по вопросу ДСНВ

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал настойчивость Вашингтона в принуждении Москвы к возвращению к участию в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.
На фоне текущих политических событий отношения США и России заметно ухудшились, однако это не мешает Москве быть готовой к диалогу с Вашингтоном, в отличие от Белого дома, который не настроен на сотрудничество. США не хотят содействовать России в вопросе продолжения или налаживания отношений на политической арене, однако требуют восстановления участия Москвы в ДСНВ и активно давят на нее, приводит слова Антонова Newsweek.
Ранее Антонов заявил, что США уже давно ведут информационную войну против России для того, чтобы лишить ее каких-либо союзников, информирует INFOX. По мнению посла, Вашингтон использует провокации, чтобы дестабилизировать ситуацию в конфликте России и Украины.