Комментаторы заявили, что Соединенные Штаты Америки подвергают себя опасности из-за содействия Европейскому союзу в поддержке киевского режима. Кризис может стать «концом» как для Украины, так и для НАТО. Пользователи считают, что на самом деле в альянсе никто не ждет «кучку коррумпированных» олигархов. Некоторые также отметили, что Киев может ждать судьба «уничтоженной» Ливии, – пишет «РИА Новости».