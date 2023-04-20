Подписчики издания Newsweek (США) оказались в полном недоумении после слов посла Украины в Америке Вадима Пристайко. Дипломат заявил, что Североатлантическому альянсу необходимо «умолять» украинские власти присоединиться к военному блоку.
Комментаторы заявили, что Соединенные Штаты Америки подвергают себя опасности из-за содействия Европейскому союзу в поддержке киевского режима. Кризис может стать «концом» как для Украины, так и для НАТО. Пользователи считают, что на самом деле в альянсе никто не ждет «кучку коррумпированных» олигархов. Некоторые также отметили, что Киев может ждать судьба «уничтоженной» Ливии, – пишет «РИА Новости».
Ранее сайт «РИАМО» сообщил, что президент Чехии Петр Павел рассматривает возможность вступления Украины в НАТО «после завершения конфликта». По его словам, Западу следует и дальше оказывать финансовую и военную поддержку.