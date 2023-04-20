Экс-разведчик Скотт Риттер обвинил США в проигрыше Украины

При нынешнем раскладе событий Украина не сможет победить. Россия превосходит ее по ряду факторов. Ключевым является то, что администрация Киева не согласна идти на компромисс, чтобы решить конфликт мирным путем, поэтому Москве ничего не остается, кроме как продолжать отстаивать свои интересы.