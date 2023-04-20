Экс-разведчик Скотт Риттер обвинил США в проигрыше Украины

Бывший военный разведчик Скотт Риттер прокомментировал возможность победы Украины в вооруженном конфликте с Россией. Американец не верит в успех Киева.
При нынешнем раскладе событий Украина не сможет победить. Россия превосходит ее по ряду факторов. Ключевым является то, что администрация Киева не согласна идти на компромисс, чтобы решить конфликт мирным путем, поэтому Москве ничего не остается, кроме как продолжать отстаивать свои интересы.
Президент Украины Владимир Зеленский не согласен идти на уступки, потому что США одержимы идеей победы над Россией и готовы рискнуть всем, чтобы сделать это - говорит Риттер.
Ранее сообщалось, что эксперт объяснил, почему Россия не собирается применять ядерное оружие против Украины. По мнению специалиста, Москва не будет предпринимать попыток ядерного удара, потому что способна одолеть Украину без этого.