Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Филиппины отказываются хранить американское вооружение на своей территории

Политика
Филиппины отказываются хранить американское вооружение на своей территории

Правительство Филиппин заявило, что не позволит Соединенным Штатам использовать свои базы в стране в качестве плацдармов для потенциальных операций против Китая в случае войны за Тайвань. Информацию приводит SPUTNIK.

Министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало сообщил об этом в среду, во время слушаний в Сенате по поводу принятия соглашения об усиленном оборонном сотрудничестве между двумя странами.

Он добавил, что окончательное решение о том, стоит ли разрешить США хранить на Филиппинах, «будет основываться в зависимости от основных целей сделки».

Ранее, США и Филиппины начали самые крупные совместные военные учения за время своего сотрудничества.
филиппины США соглашение
Военкоры ФАН