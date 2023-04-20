Филиппины отказываются хранить американское вооружение на своей территории

Правительство Филиппин заявило, что не позволит Соединенным Штатам использовать свои базы в стране в качестве плацдармов для потенциальных операций против Китая в случае войны за Тайвань. Информацию приводит SPUTNIK.
Министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало сообщил об этом в среду, во время слушаний в Сенате по поводу принятия соглашения об усиленном оборонном сотрудничестве между двумя странами.
Он добавил, что окончательное решение о том, стоит ли разрешить США хранить на Филиппинах, «будет основываться в зависимости от основных целей сделки».
Ранее, США и Филиппины начали самые крупные совместные военные учения за время своего сотрудничества.