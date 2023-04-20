Смертоносная вспышка: Новый птичий грипп уничтожает все живое

Новая вспышка птичьего гриппа распространяется по всему миру, и может оказаться самой смертоносной на сегодняшний день. Об этом сообщает издание StudyFinds.
Ученые говорят, что вирус «высокопатогенный» и привел к резкому росту цен на яйца. Наряду с заражением других птиц, он распространяется и на таких млекопитающих, как тюлени и дикие собаки.
В Британии новый тип птичьего гриппа пришелся на лис и выдр. Есть опасения, что он может «перейти» на людей, вызвав еще одну пандемию.
«Этот высокопатогенный вирус уничтожает все в таких количествах, которых мы никогда раньше не видели», — заявила доктор Дженнифер Маллинакс из Университета Мэриленда.
Исследователи выяснили, что H5N1 убил больше живности, чем какой-либо из более ранних штаммов. Вирус может уничтожить целые стаи птиц в течение нескольких дней, передваваясь через помет, слюну или зараженные корм и воду.
Ранее в Мексике из-за вспышки H5N1 пришлось уничтожить 5,5 миллионов кур. Сильнее всего заболевание ударило по США. Там по нож отправили 58 миллионов птиц.