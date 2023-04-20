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Спецпредставитель президента РФ Швыдкой про отношения со странами Запада: Я не вижу пока никакой перспективы

Политика
Спецпредставитель президента РФ Швыдкой про отношения со странами Запада: Я не вижу пока никакой перспективы

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказался по поводу прогнозируемых между Россией и Западом отношений. Текст интервью размещен на сайте РИА Новости.

По мнению Швыдкого, отношения с Евросоюзом, США и прочими странами в ближайшее время точно не будут налажены.

«Я не вижу пока никакой перспективы для того, чтобы что-то изменилось», - сообщил спецпредставитель.

Он также заявил, что Западная политика по отношению к учреждениям культуры российской стороны «неразумна». Резюмировал Швыдкой тем, что РФ готова к сотрудничеству, но культурная работа должна вестись вне политики.

Ранее, представители минкультуры сообщили, что сформируют агитационные бригады ради сотрудничества с минобороны.
Михаил Швыдкой минкультуры россии запад
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