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«СНГ сможет прожить без Украины, но Киев…»: Генсек Содружества Сергей Лебедев высказался об отдалении соседей

Политика
«СНГ сможет прожить без Украины, но Киев…»: Генсек Содружества Сергей Лебедев высказался об отдалении соседей

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев прокомментировал сокращение связей Украины с организацией. Вердикт достаточно однозначный.

Большинство государств Содружества сожалеют, что текущие политические условия привели к отречению Киева от СНГ. Это не несет ничего хорошего ни для самой Украины, ни для СНГ. Более того, это будет заметно во всех сферах жизни государств: экономической, политической, социальной, приводит слова Лебедева ТАСС. Он отметил, что СНГ сможет прожить без Украины, а Киев без Содружества – нет.

Ранее сообщалось, что Лебедев обвинил США в попытках уничтожить СНГ для того, чтобы лишить Россию ближайших союзников. Он отметил, что эти намерения демонстрирует поведение госсекретаря США Энтони Блинкена. По его мнению, Вашингтон даже не скрывает своих намерений.
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