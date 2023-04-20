«СНГ сможет прожить без Украины, но Киев…»: Генсек Содружества Сергей Лебедев высказался об отдалении соседей

Большинство государств Содружества сожалеют, что текущие политические условия привели к отречению Киева от СНГ. Это не несет ничего хорошего ни для самой Украины, ни для СНГ. Более того, это будет заметно во всех сферах жизни государств: экономической, политической, социальной, приводит слова Лебедева ТАСС. Он отметил, что СНГ сможет прожить без Украины, а Киев без Содружества – нет.