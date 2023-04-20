Врач Клара Розенквист: При диабете кофе снижает риск смерти на 25%

Новое исследование показало, что если у вас диабет второго типа, то употребление большего количества кофе, чая или простой воды может снизить риск преждевременной смерти примерно на 25%. Об этом пишет CNN.
Так, доктор медицинских наук Клара Розенквист настаивает на употреблении определенной группы напитков.
«Некоторые напитки более полезны, чем другие. Все зависит от того, что вы сравниваете», - сообщила врач.
По ее мнению, напитки с высоким содержанием сахара и цельное жирное молоко, являются известными факторами риска развития диабета второго типа и преждевременных сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее, врач-диетолог Павличенко назвала отложения на животе возможным симптомом диабета.