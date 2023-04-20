Конституционный суд рассказал про запросы об изменении позиции по смертной казни

Руководитель секретариата Конституционного Суда РФ Владимир Сивицкий сообщил, что на данный момент инстанция не рассматривает никаких обращений об изменении позиции по снятию моратория на смертную казнь. По его словам, соответствующие запросы в производстве суда сейчас отсутствуют, – пишет «РИА Новости».