Конституционный суд рассказал про запросы об изменении позиции по смертной казни

В Конституционном суде Российской Федерации рассказали о вопросе изменения позиции по смертной казни. Он касается определения суда от 2009 года о невозможности назначения и приведения в исполнение такого наказания.
Руководитель секретариата Конституционного Суда РФ Владимир Сивицкий сообщил, что на данный момент инстанция не рассматривает никаких обращений об изменении позиции по снятию моратория на смертную казнь. По его словам, соответствующие запросы в производстве суда сейчас отсутствуют, – пишет «РИА Новости».
Ранее «Царьград» рассказал о предложении депутата Государственной Думы РФ Олега Нилова ввести смертную казнь для террористов, изменников и шпионов. Парламентарий заявил, что пора «перестать стесняться» такой меры.