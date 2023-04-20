Tesla сообщила о существенном росте выручки в 2023 году

Общая выручка компании выросла на 24,6% до 23,3 млрд долларов в период с января по март с 18,7 млрд долларов за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль, приходящаяся на владельцев обыкновенных акций, с другой стороны, упала на 24% до 2,5 млрд долларов с 3,3 млрд долларов. Цена акций Tesla снизилась на 4,2% в нерабочее время торгов на Nasdaq до 172,98 доллара за акцию, после закрытия сессии на уровне в 180,59 доллара.