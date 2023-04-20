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США столкнулись с отсутствием понимания, как необходимо реагировать на политику РФ и КНР

Политика
США столкнулись с отсутствием понимания, как необходимо реагировать на политику РФ и КНР

Обозреватели New York Times Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли сообщили об осложнении решения США противостоять России и Китаю в связи с наличием у них оружия массового поражения.

Журналисты сообщили, что бывший работник Пентагона Генри Сокольский рассказал им об отсутствии понимания в США о том, какие меры необходимо принимать для противодействия Москве и Пекину. Обозреватели подчеркнули, что намерение КНР увеличить запасы ядерного оружия изменит баланс сил в мире.

Вашингтон не знает, как необходимо реагировать на указанную инициативу властей Китая. Некоторые политики в США предложили увеличить ядерный арсенал настолько, чтобы он превосходил запасы Москвы и Пекина – противники этой идеи назвали ее «чрезмерной». Недавно руководитель национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби сообщил о желании проведения переговоров с Россией и КНР по вопросам стратегической стабильности, – пишет «РИА Новости».

Ранее «Царьград» сообщил о позиции бывшего разведчика США Скотта Риттера по вероятности нанесения ядерного удара по территории Украины. Эксперт заявил об отсутствии такой необходимости.
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