Обозреватели New York Times Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли сообщили об осложнении решения США противостоять России и Китаю в связи с наличием у них оружия массового поражения.
Журналисты сообщили, что бывший работник Пентагона Генри Сокольский рассказал им об отсутствии понимания в США о том, какие меры необходимо принимать для противодействия Москве и Пекину. Обозреватели подчеркнули, что намерение КНР увеличить запасы ядерного оружия изменит баланс сил в мире.
Вашингтон не знает, как необходимо реагировать на указанную инициативу властей Китая. Некоторые политики в США предложили увеличить ядерный арсенал настолько, чтобы он превосходил запасы Москвы и Пекина – противники этой идеи назвали ее «чрезмерной». Недавно руководитель национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби сообщил о желании проведения переговоров с Россией и КНР по вопросам стратегической стабильности, – пишет «РИА Новости».
Ранее «Царьград» сообщил о позиции бывшего разведчика США Скотта Риттера по вероятности нанесения ядерного удара по территории Украины. Эксперт заявил об отсутствии такой необходимости.