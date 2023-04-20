США столкнулись с отсутствием понимания, как необходимо реагировать на политику РФ и КНР

Вашингтон не знает, как необходимо реагировать на указанную инициативу властей Китая. Некоторые политики в США предложили увеличить ядерный арсенал настолько, чтобы он превосходил запасы Москвы и Пекина – противники этой идеи назвали ее «чрезмерной». Недавно руководитель национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби сообщил о желании проведения переговоров с Россией и КНР по вопросам стратегической стабильности, – пишет «РИА Новости».