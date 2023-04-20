Шотландского ультрамарафонца дисквалифицировали из-за сокращения дистанции на машине

Шотландская бегунья на сверхмарафонские дистанции Йоасия Закржевски была дисквалифицирована с 80,5 километровой гонки после того, как она проехала часть дистанции на автомобиле, сообщает CNN.
Закржевски изначально финишировала третьей, но организаторы заявили, что она получила «неспортивное преимущество», которое поставило бы под угрозу целостность результатов.
47-летняя Закржевски извинилась, что допустила такую «серьезную ошибку» и получила награду за третье место.
«Я устала, перенесла смену часовых поясов и почувствовала недомогание во время гонки, так как прибыла из Австралии накануне вечером», - постаралась оправляться бегунья.
Сообщается, что дело было передано UK Athletics для дальнейшего рассмотрения.
Ранее сообщалось, что пенсионер из Сибири пробежал 100 марафонских дистанций без обуви.