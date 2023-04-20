Глава МИД РФ Сергей Лавров завершает свой тур по Латинской Америке на Кубе

Ранее сообщалось, что Лавров с 17 по 21 апреля побывает в четырех странах: Бразилии, Венесуэле, Никарагуа и Куеу. Этот тур рассчитан на развитие и укрепление отношений России со странами Латинской Америки. В частности, Лавров отмечал, что многие страны уже давно хотят избавиться от навязанного Западом вектора политики, чтобы начать двигаться в своем направлении. Сотрудничество с Россией поспособствует этому.