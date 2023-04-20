Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава МИД РФ Сергей Лавров завершает свой тур по Латинской Америке на Кубе

Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров завершает свой тур по Латинской Америке на Кубе

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о продолжении тура главы МИД Сергея Лаврова по Латинской Америке.

Сегодня, 20 апреля, Лавров прибыл на Кубу с дипломатическим визитом в рамках поездки главы ведомства по дружественным странам Латинской Америки, написала Захарова в своем Telegram-канале. Эта страна станет заключительной, которую посетит Лавров в этот раз.

Ранее сообщалось, что Лавров с 17 по 21 апреля побывает в четырех странах: Бразилии, Венесуэле, Никарагуа и Куеу. Этот тур рассчитан на развитие и укрепление отношений России со странами Латинской Америки. В частности, Лавров отмечал, что многие страны уже давно хотят избавиться от навязанного Западом вектора политики, чтобы начать двигаться в своем направлении. Сотрудничество с Россией поспособствует этому.
сергей лавров латинская америка куба
Военкоры ФАН