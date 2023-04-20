В результате давки в Йеменской школе погибли 85 человек

На благотворительной акции по раздаче интернациональной помощи, которая проходила в столице Йемена, Сане, началась сильная давка. Сообщается о 85 погибших и 322 раненых людях. Об этом пишет КоммерсантЪ.
Сообщается, что толпу пытались сдержать, производя предупредительные выстрелы в воздух, но это не помогло. Участниками давки был поврежден высоковольтный электрический провод, который взорвался и вызвал панику среди участников акции. Власти Йемена призвали МВД провести четкое расследование инцидента.
Ранее, в Йемене от кори скончались 77 детей. Причиной был назван гуманитарный кризис, вызванный международной блокадой страны.