Сотни канадцев попали в смертельную ловушку в Судане

Канадские общественные лидеры сообщают, что застрявшие в Судане граждане страны вынуждены набирать воду из Нила из-за перебоев в водоснабжении. Некоторым приходится ограничивать ее потребление и пить по глотку за раз из-за того, что они не могут покинуть свои дома.