Сотни канадцев попали в смертельную ловушку в Судане

Неспособность западных правительств эвакуировать своих граждан из страны привела к тому, что сотни людей оказались заперты в своих домах без воды и лекарств. Об этом рассказало издание The Globe and Mail.
Канадские общественные лидеры сообщают, что застрявшие в Судане граждане страны вынуждены набирать воду из Нила из-за перебоев в водоснабжении. Некоторым приходится ограничивать ее потребление и пить по глотку за раз из-за того, что они не могут покинуть свои дома.
Иностранные правительства разрабатывают планы эвакуации своих граждан, но главный аэропорт в Хартуме сильно поврежден и все еще находится под перекрестным огнем двух противоборствующих сторон. В результате столкновений один европейский дипломат подвергся нападению в своем доме, дипломатический конвой США был обстрелян, а трое сотрудников Организации Объединенных Наций по оказанию помощи были убиты.
Ранее ЕС выразил готовность поддержать любые усилия по урегулированию конфликта в Судане. Об этом заявил глава Европейского парламента Жозеп Боррель на своей странице в одной из социальных сетей.