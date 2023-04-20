Посол РФ в США Антонов назвал условия для возвращения России в ДСНВ

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, при каких условиях Москва сможет восстановить свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.
Единственный и самый очевидный сценарий, при котором Россия разморозит свое участие в ДСНВ, заключается в том, что США должны отказаться от своей милитаристской политики, которая угрожает национальной безопасности РФ, приводит слова Антонова издание Newsweek. Он отметил, что пока Вашингтон не прекратит пропаганду своей враждебной линии, этого не произойдет.
Ранее сообщалось, что 21 февраля президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с заявлением о приостановке участия Москвы в ДСНВ. Он заявил, что речь идет именно о приостановке участия, а не выходе из договора.