Посол РФ в США Антонов назвал условия для возвращения России в ДСНВ

Единственный и самый очевидный сценарий, при котором Россия разморозит свое участие в ДСНВ, заключается в том, что США должны отказаться от своей милитаристской политики, которая угрожает национальной безопасности РФ, приводит слова Антонова издание Newsweek. Он отметил, что пока Вашингтон не прекратит пропаганду своей враждебной линии, этого не произойдет.