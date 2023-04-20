Тихоокеанский флот получит нового командующего: Адмирал Авакянц покинул пост

С поста командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) ушел адмирал Сергей Авакянц. Сообщение о его отставке подтвердил вице-премьер и полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев.
Сообщается, что экс-командующего перевели на должность главы штаба, который курирует работу в центрах военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.
«Эту центральную структуру, по сути дела, штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Авакянц», - заявил Трутнев.
Кто займет место отправленного в отставку адмирала пока не сообщается.
Ранее, Владимир Путин принял заявление об отставке губернатора Омской области Александра Буркова. На пост временно исполняющего обязанности президент назначил бывшего главу правительства ДНР Виталия Хоценко.