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Тихоокеанский флот получит нового командующего: Адмирал Авакянц покинул пост

Армия
Тихоокеанский флот получит нового командующего: Адмирал Авакянц покинул пост

С поста командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) ушел адмирал Сергей Авакянц. Сообщение о его отставке подтвердил вице-премьер и полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев.

Сообщается, что экс-командующего перевели на должность главы штаба, который курирует работу в центрах военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

«Эту центральную структуру, по сути дела, штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Авакянц», - заявил Трутнев.

Кто займет место отправленного в отставку адмирала пока не сообщается.

Ранее, Владимир Путин принял заявление об отставке губернатора Омской области Александра Буркова. На пост временно исполняющего обязанности президент назначил бывшего главу правительства ДНР Виталия Хоценко.
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