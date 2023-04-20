Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил Никарагуа с первым Днем Мира

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил граждан Никарагуа с первым празднованием Дня Мира, которое посвящено пресечению попытки государственного переворота в стране.
Пять лет назад в Никарагуа состоялась попытка государственного переворота, который был инициирован силами представителей третьих стран. Сегодня, 20 апреля, дата, которая напоминает гражданам Никарагуа о дне, когда они совместными усилиями справились с попыткой свержения своей власти.
Таким образом люди, пытавшиеся расшатать политическую ситуацию в стране, были «посрамлены», заявил Лавров во время пресс-конференции в Никарагуа.
Ранее сообщалось, что в рамках сотрудничества России и ряда стран Латинской Америки Ялта и Гранада заключат побратимское соглашение. Об этом заявил Лавров во время своего дипломатического визита в Никарагуа для поддержания и развития отношений Москвы и Манагуа.