Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил Никарагуа с первым Днем Мира

Пять лет назад в Никарагуа состоялась попытка государственного переворота, который был инициирован силами представителей третьих стран. Сегодня, 20 апреля, дата, которая напоминает гражданам Никарагуа о дне, когда они совместными усилиями справились с попыткой свержения своей власти.