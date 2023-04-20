Япония параллельно с сокращением импорта нефти из РФ в разы нарастила закупки фруктов

Сообщается также об увеличении импорта мяса (на 66%) и зерна (на 38%). Тем не менее, одновременно наблюдается снижение объемов закупок российских природных ископаемых. Так, импорт нефти из РФ упал на 80%, сжиженного газа – на 6%, а угля – на 55%. Также отмечается спад в закупках цветных металлов, – на 49%, – пишет «РИА Новости».