Япония параллельно с сокращением импорта нефти из РФ в разы нарастила закупки фруктов

Министерство финансов Японии опубликовало статистические данные, исходя из которых наблюдается стремительный рост импорта некоторых российских продуктов. Наибольший прирост показала категория фруктов – объем закупок увеличился на 646%.
Сообщается также об увеличении импорта мяса (на 66%) и зерна (на 38%). Тем не менее, одновременно наблюдается снижение объемов закупок российских природных ископаемых. Так, импорт нефти из РФ упал на 80%, сжиженного газа – на 6%, а угля – на 55%. Также отмечается спад в закупках цветных металлов, – на 49%, – пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что антиинфляционное движение набирает обороты в Японии. Предположительно, такие протестные меры могут помочь избежать более разрушительных повышений процентных ставок в будущем.