Больше не пытаются: Американцев «отрезвило» падение беспилотника Reaper

Согласно данным Flightradar24, США полностью прекратили запуски стратегических беспилотников Global Hawk над Черным морем после инцидента с дроном Reaper. Об этом сообщает «РИА Новости».
Информацию об этом подтвердил источник информационного агентства, знакомый с ситуацией. Последний полет американского БПЛА Global Hawk над акваторией Черного моря был выполнен 21 марта вблизи берегов Крыма. С тех пор стратегические беспилотники США, базирующиеся на Сицилии, не заходили в это воздушное пространство.
Некоторые эксперты считают, что прекращение запусков БПЛА над Черным морем может быть временным и что США будут продолжать использовать их в этом регионе в будущем. Однако, пока это решение означает, что Америка будет иметь меньше информации о действиях России в черноморской акватории.
Ранее СМИ сообщали, что сбитый беспилотник США мог готовить атаку на Туапсе. Предполагается, что аппарат США разведывал обстановку, чтобы ВСУ могли нанести удары морскими и воздушными дронами.