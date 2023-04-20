Российская клубника оказалась опасной для здоровья

О результатах проверки рассказал замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин. Выяснилось, что клубника, которая выращивается в парниках, содержит колоссальные дозы антибиотика тетрациклина. Его использование в растениеводстве может улучшить сохранность ягод при доставке до магазинов. Однако, бесконтрольное применение лекарств может вызвать накопление их в организме, что приводит к тяжелым пищевым аллергиям и выработке устойчивости бактерий к антибиотикам.