Российская клубника оказалась опасной для здоровья

Многократное превышение содержания антибиотиков в парниковой клубнике обнаружил Россельхознадзор. Об этом сообщает издание «Лента.Ру».
О результатах проверки рассказал замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин. Выяснилось, что клубника, которая выращивается в парниках, содержит колоссальные дозы антибиотика тетрациклина. Его использование в растениеводстве может улучшить сохранность ягод при доставке до магазинов. Однако, бесконтрольное применение лекарств может вызвать накопление их в организме, что приводит к тяжелым пищевым аллергиям и выработке устойчивости бактерий к антибиотикам.
Это одна из серьезнейших проблем человечества, из-за которой многие заболевания стало практически нечем лечить. Всего за год было зафиксировано 1 700 случаев превышения максимально допустимых показателей токсичных веществ.
Ранее остатки лекарственных средств были обнаружены в замороженной говядине в Приморье. Употребление в пищу такого мяса также опасно для здоровья.