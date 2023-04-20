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«Разрушить СНГ»: Генсек содружества рассказал о планах США

Политика
«Разрушить СНГ»: Генсек содружества рассказал о планах США

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что тот пытается лишить Россию каких-либо союзников.

Вашингтон намерен уничтожить объединение, чтобы оставить Россию без ее ближайших союзников. Об этом свидетельствуют действия госсекретаря США Блинкена, который демонстрирует подобные намерения во время своих визитов в те или иные страны, приводит слова Лебедева ТАСС. Он отметил, что США хотят «разрушить СНГ».

Ранее сообщалось, что Блинкен прокомментировал последствия утечки секретных документов Пентагона в открытый доступ. Он заявил, что инцидент с публикацией засекреченных материалов Минобороны США не повлиял на отношения Вашингтона с союзниками, несмотря на то, что среди документов были планы Белого дома и НАТО касательно контрнаступления ВСУ.
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