Вашингтон намерен уничтожить объединение, чтобы оставить Россию без ее ближайших союзников. Об этом свидетельствуют действия госсекретаря США Блинкена, который демонстрирует подобные намерения во время своих визитов в те или иные страны, приводит слова Лебедева ТАСС. Он отметил, что США хотят «разрушить СНГ».