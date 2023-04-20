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Суд признал виновным задавившего пешехода водителя автобуса в Комсомольске-на-Амуре

Происшествия
Суд признал виновным задавившего пешехода водителя автобуса в Комсомольске-на-Амуре

Прокуратура Хабаровского края сообщила, что суд признал 55-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Происшествие случилось 30 июля.

Водитель пассажирского автобуса, двигаясь по проспекту Мира в районе дома №34, совершил наезд на пешехода на нерегулируемом переходе. Потерпевши, которому было 39 лет ,скончался в результате происшествия.

Суд вынес водителю обвинительный приговор с наказанием в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев с заключением в колонии-поселении. Мужчина также был лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года.

Ранее на Тверской улице в Москве произошла авария с участием элитного Lamborghini. Ремонт повреждений спорткара может обойтись водителю в несколько сотен тысяч рублей.
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