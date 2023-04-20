The New York Times: След из токсичных отходов можно проследить из Техаса до Нью-Джерси

Ученые сообщают, что завод по производству пластмассы OxyVinyls уже два раза создавал катастрофы и воспроизводил огромное количество химических отходов. В прошлом году на предприятии произошел взрыв, в этом же, цистерны с винилхлоридом перевернулись по пути на завод и выпустили из себя 320 тонн ядовитого вещества.