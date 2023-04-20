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The New York Times: След из токсичных отходов можно проследить из Техаса до Нью-Джерси

Весь мир
The New York Times: След из токсичных отходов можно проследить из Техаса до Нью-Джерси

Цистерны с винилхлоридом, которые в этом году загорелись недалеко от американского городка Ист-Палестайн оставили ощутимый след на экологии в США. Расследованием поделилось издание The New York Times.

Ученые сообщают, что завод по производству пластмассы OxyVinyls уже два раза создавал катастрофы и воспроизводил огромное количество химических отходов. В прошлом году на предприятии произошел взрыв, в этом же, цистерны с винилхлоридом перевернулись по пути на завод и выпустили из себя 320 тонн ядовитого вещества.

Остаточный след от биокатастрофы ученые все еще могут наблюдать, отслеживая распространение ветра и воды.

Сообщается, что от загрязнения пострадало больше тысячи миль земли, в которой все еще можно найти остатки поливинилхлорида.

Ранее ФАН записало подкаст, в котором данную тему комплексно обсудили с автором Telegram-канала «Американсiй номеръ».
США катастрофа экология
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