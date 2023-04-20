В МЧС рассказали об особенностях выхода на пенсию собак-спасателей

В МЧС России рассказали, когда собаки-спасатели выходят на «пенсию». Они обычно освобождаются от выполнения спасательных операций через восемь лет работы. После службы их часто забирают на работу кинологи.
Помощниками спасателей могут стать собаки самых различных пород: от овчарок до спаниелей. При этом каждая особь имеет необходимые качества для выполнения работы в экстремальных условиях. В ведомстве отметили, что собаки-спасатели работают на всех континентах нашей планеты – благодаря им удается спасать тысячи жизней, – пишет «РИА Новости».
Ранее зоозащитники Ленинградской области потребовали наказать задавившего собаку водителя. На одной из местных заправок внедорожник переехал пса, а водитель скрылся, владелец автомобиля ничего не предпринял для спасения животного.