Решил крестить сам себя: голого мужчину обнаружили в церковном фонтане

Первоначально он был арестован по обвинению в непристойном поведении, однако после того, как его доставили в изолятор временного содержания, он нанес удар по голове одному из сотрудников. Теперь ему предъявлены дополнительные обвинения в нападении на полицейского и сотрудника исправительного учреждения при отягчающих обстоятельствах и сопротивлении аресту с применением физической силы.