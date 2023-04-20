Решил крестить сам себя: голого мужчину обнаружили в церковном фонтане

Голый мужчина «крестил» сам себя в одной из американских церквей и отказывался покидать учреждение. Об этом сообщает издание The Fresno Bee.
Неприятную картину заметила одна из посетительниц религиозного учреждения. Она несколько раз просила мужчину покинуть территорию, но он отказался. После этого на место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Прибывшим силовикам голый мужчина заявил, что был в фонтане и «крестился».
Первоначально он был арестован по обвинению в непристойном поведении, однако после того, как его доставили в изолятор временного содержания, он нанес удар по голове одному из сотрудников. Теперь ему предъявлены дополнительные обвинения в нападении на полицейского и сотрудника исправительного учреждения при отягчающих обстоятельствах и сопротивлении аресту с применением физической силы.
Ранее в Петербурге американец был задержан за развращение несовершеннолетней. Иностранный гражданин проживал в поселке Металлострой.