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Из состава Северного флота могут вывести флагманский корабль «Петр Великий»

Армия
Из состава Северного флота могут вывести флагманский корабль «Петр Великий»

Агентство ТАСС в своем Telegram-канале, ссылаясь на информатора из состава Флота России сообщает, что тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Петр Великий» могут вывести из состава ВМФ России.

Как сообщает источник, вопрос по отказу от эксплуатации корабля на данный момент находится на этапе проработки. Судя по всему, опыт работы по восстановлению и модернизации ТАРК «Адмирал Нахимов» наглядно продемонстрировал бессмысленность трудозатрат на возвращение в строй корабля.

При этом, ТАСС не имеет официального подтверждения или опровержения данных заявлений.

Ранее сообщалось, что ТАРК «Петр Великий» вышел в Баренцево море на маневры и отработал спектр учебно-боевых задач.
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