Из состава Северного флота могут вывести флагманский корабль «Петр Великий»

Как сообщает источник, вопрос по отказу от эксплуатации корабля на данный момент находится на этапе проработки. Судя по всему, опыт работы по восстановлению и модернизации ТАРК «Адмирал Нахимов» наглядно продемонстрировал бессмысленность трудозатрат на возвращение в строй корабля.