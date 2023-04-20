Спасатели ликвидировали открытое горение площадью 1500 квадратных метров на складе в Приморье

Главное управление МЧС России по Приморскому краю сообщило о ликвидации открытого возгорания на складе во Владивостоке. Площадь распространения огня составила полторы тысячи квадратных метров.
Сообщение о пожаре поступило в 00:34 по местному времени. К моменту приезда огнеборцев кровля была уже уничтожена огнем. Спасатели смогли локализовать возгорание – ему был присвоен третий ранг сложности. К 06:16 открытый огонь был потушен. Сообщается, что по предварительным данным, пострадавшие и погибшие отсутствуют, – пишет МЧС по региону.
Ранее сообщалось о возгорании склада во Владивостоке. Пламя охватило помещение на улице Фадеева. К ликвидации пожара были привлечены 18 единиц специальной техники, 75 человек личного состава МЧС и пожарный поезд.