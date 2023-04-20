США поблагодарили Южную Корею за готовность начать поставки оружия на Украину

Представитель Пентагона Джон Сайпл представил позицию в ответ на письменный запрос о словах Юна, намекающих на возможную военную помощь Украине. Он подчеркнул, что США и Южная Корея имеют нерушимый альянс, основанный на общих ценностях, включая приверженность поддержанию мира, стабильности и международного порядка, основанного на законах, правилах и нормах.