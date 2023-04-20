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США поблагодарили Южную Корею за готовность начать поставки оружия на Украину

Политика
США поблагодарили Южную Корею за готовность начать поставки оружия на Украину

Вашингтон поблагодарил Сеул за вклад в деятельность НАТО после того, как корейский лидер Юн Сук Ель заявил о готовности начать поставки оружия на Украину. Об этом сообщает издание KBS World.

Представитель Пентагона Джон Сайпл представил позицию в ответ на письменный запрос о словах Юна, намекающих на возможную военную помощь Украине. Он подчеркнул, что США и Южная Корея имеют нерушимый альянс, основанный на общих ценностях, включая приверженность поддержанию мира, стабильности и международного порядка, основанного на законах, правилах и нормах.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение Сеула. Она заявила, что спонсирование Украины оружием является «враждебным антироссийским актом». Она отметила, что подобные решения крайне негативно скажутся на дальнейших отношениях Москвы со спонсорами Киева.
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