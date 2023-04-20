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В Японии набирает обороты антиинфляционное движение

Весь мир
В Японии набирает обороты антиинфляционное движение

Главный экономист швейцарского инвестиционного банка «UBS Global Wealth Management» Пол Донован призвал потребителей восстать против несправедливого повышения цен. Информацию об этом опубликовал сайт The Japan Times.

По мнению Донована, смириться с повышением цен - все равно что проиграть. В качестве решения проблемы, он назвал протесты возле магазинов и отказ от покупок.

Экономист считает, что пришло время новому поколению потребителей начать противостоять ненужному и бессмысленному повышению цен. Это мера может помочь избежать более разрушительных повышений процентных ставок в будущем.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании не смог добиться понижения инфляции в стране. Информация об этом появилась в отчете Управления национальной статистики.
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