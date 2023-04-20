Белый дом не знал о плане Франции по мирному урегулированию конфликта России и Украины

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала намерения президента Франции Эммануэля Макрона предоставить Китаю свой план мирного урегулирования конфликта России и Украины.
Макрон не уведомлял Белый дом о своих планах касательного мирного урегулирования вооруженного конфликта. Поэтому Вашингтон не имеет никаких конкретных данных о том, в чем заключается план действий и мер Макрона, заявила Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме. Она отметила, что этот вопрос требует конкретного обсуждения, поэтому Вашингтон свяжется с Парижем для выяснения обстоятельств.
Ранее сообщалось, что Китай положительно оценил план Макрона по мирному урегулированию конфликта России и Украины. Пекин поддерживает все страны, которые намерены предпринять попытку мирного решения конфликта. Согласно документу, мирные переговоры Киева и Москвы могут начаться летом текущего года.