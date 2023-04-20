Белый дом не знал о плане Франции по мирному урегулированию конфликта России и Украины

Макрон не уведомлял Белый дом о своих планах касательного мирного урегулирования вооруженного конфликта. Поэтому Вашингтон не имеет никаких конкретных данных о том, в чем заключается план действий и мер Макрона, заявила Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме. Она отметила, что этот вопрос требует конкретного обсуждения, поэтому Вашингтон свяжется с Парижем для выяснения обстоятельств.